公投後，蔡政府趁勝追擊啟動縣市合併，未來6都將變9都，引發各界爭論。無黨籍立委高金素梅昨(22日)在臉書發表看法，她說，直轄市席捲了政府大部份資源，現在的六都統籌分配稅款是一般縣市的六倍，這已剝奪偏鄉脫離貧困的機會，未來的九都，「更將偏鄉推向極偏、推向荒蕪」。

高金素梅指出，公投過後，蔡英文立即拍板「新竹縣市合併升格直轄市」案，加上「彰化」與「雲嘉嘉」，蔡政府宣稱「六都」要變「九都」，至此國土計畫中的「西部創新發展軸」將形成「九都連環」，都市化將快速消滅台灣農村，更便於財團炒作農村土地。她認為直轄市席捲了政府大部份資源，現在的六都統籌分配稅款是一般縣市的六倍，這已剝奪偏鄉脫離貧困的機會，未來的九都，更將偏鄉推向極偏、推向荒蕪。

高金素梅提出，原住民族地區的55個鄉鎮市區，剛好就是國土計畫的「中央山脈保育軸」與「東部優質生活產業軸」，這是環境永續的命脈，但已經是偏鄉的55個鄉鎮市區即將被九都推向極偏、推向荒蕪。肩負永續任務的原住民族地區55個鄉鎮區市，要不要升格為直轄市『原都』！她認為不管六都或九都，都不如環境永續的直轄市「原都」。