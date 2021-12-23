受疫情影響，今年上半年生產胡蘿蔔尚未完全去化，台南將軍區農友為避免生產過剩，種植面積約減少1成。（劉秀芬攝）

台南市將軍區是台灣胡蘿蔔主要產地，農民多與盤商契作，今年受疫情影響，外銷香港量減，內需市場也不暢旺，為了調控產銷，農民種植面積大約少了1成。將軍區公所表示，去年農友申報種植面積有271公頃，今年只剩下248公頃。

將軍區農會總幹事林彥良表示，鹽分地帶種植的將軍胡蘿蔔，品質優口感好，外銷日本、香港，近年日本市場被大陸胡蘿蔔搶走，香港市場今年則受疫情影響消費，外銷數量減少，盤商庫存尚未去化，紛紛請契作農友減少種植面積。

農友洪福正表示，香港外銷量雖然減少約1成，但是價格卻較往年大減，以前價格好時每箱有500至600元行情，今年每箱只剩200多元，成本都要盤商自行吸收。

農友表示，將軍胡蘿蔔的契作價今年每台斤3.2元，與去年一樣，約在9、10月底陸續種植，明年1、2月採收，每分地的胡蘿蔔產量平均1.1萬台斤，近日天氣轉冷，又下起小雨，有助胡蘿蔔的生長，胡蘿蔔生長最怕連續大雨，希望明年採收期風調雨順。

苓仔寮里里長黃明道表示，近幾年人工、原物料成本增加，農民種胡蘿蔔只求不要賠本；盤商表示，進口胡蘿蔔種子每分地播種用量從300元漲到4000多元，採收、裝箱、綑綁工人工資漲到1200至1900元，當季採收完還要付訂金預約明年工人，遇到疫情影響銷路也只能自行吸收成本。

盤商表示，今年外銷市場、加工市場出的貨都減少，確實有庫存壓力，不過最近已經開始採收的雲林胡蘿蔔，傳出產量與品質都沒有很好，市場價格上揚，因此較便宜的冷凍胡蘿蔔銷售升溫，預估今年庫存可以去化完畢。