是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出5G毫米波空中下載（OTA）測試系統，經美國無線產業協會（CTIA）授權，方便行動通訊業者在實驗室中驗證無線裝置收發器效能，在美國各地加速推出無線寬頻連接服務。

是德科技是全球第一家取得CTIA系統供應商授權的測試和量測設備供應商，CTIA是美國無線通訊產業和整體行動通訊生態系統最具代表性的機構。許多先進的5G應用都需要高頻寬，但僅有FR2頻譜得以支援超高資料速率和超低延遲。

是德科技全球5G計畫總監Roger Nichols表示：「我們很高興協助CTIA制定多Gigabit速度的關鍵規格，以提供如固定無線存取和智慧工廠等5G先進應用。是德科技藉由提供豐富的5G毫米波開發技術和OTA測試的專業知識和經驗，協助CTIA制定FR2測試計畫，並確保我們的系統符合該協會專家的嚴格要求。」

是德科技藉由整合5G網路和通道模擬功能，與3GPP 5G New Radio（NR）標準的先進量測技術，打造了全球第一個經CTIA授權的毫米波OTA測試環境，讓業者能有效驗證5G NR裝置的射頻（RF）效能。此測試環境緊密整合了是德科技射頻符合性測試工具套件、UXM 5G無線測試平台、縮距場天線量測系統（CATR）暗室，以及CTIA測試案例。