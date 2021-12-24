外媒日前報導，蘋果為減輕大陸監管壓力，承諾砸2750億美元在當地投資；而近日陸廠立訊斥資110億人民幣在昆山擴建手機組裝產線。財信傳媒董事長謝金河表示，這兩則新聞串連解讀，未來蘋果可能逐漸養肥大陸蘋果供應鏈，對台系供應鏈來說，鴻海、和碩恐怕首當其衝。

日媒披露，立訊繼收購緯創在大陸的iPhone生產據點後，又斥資110億人民幣在昆山打造40個足球場大的手機組裝生產線，立訊目標是將iPhone組裝數由今年650萬支，明年上看1200萬～1500萬支，挑戰iPhone大單的野心不言而喻。

外媒日前也指出，蘋果為了減輕中國的監管壓力，承諾在未來五年內在中國投資2750億美元！

謝金河在臉書發文表示，把立訊擴廠和蘋果在中國的巨額投資連結，未來的變化恐將大大衝擊台灣的蘋果供應鏈。

他分析，去年可成把工廠賣給藍思科技，緯創及和碩把工廠賣給立訊，可成是換成現金，淨身而出，今年再把最後的廠賣掉，現在手握千億現金在找新的投資機會。緯創及和碩則把賣掉工廠的錢換成立訊的股票。從這些跡象來判斷，背後一定是庫克在下指導棋，蘋果要求在中國的台系供應商把廠賣給立訊。為了讓IPhone能在中國銷售，蘋果手機必須在中國生產，而蘋果可能逐漸養大中國的蘋果供應鏈，而台系供應鏈可能遭到壓縮，這當中又以鴻海的壓力最大。

謝金河提到，從蘋果這個大動作，再看電動車大廠特斯拉（Tesla），當年Tesla崛起全靠台系供應商，像富田、和大、貿聯等，但特斯拉執行長馬斯克以零組件百分百採購自中國，來換取上海超級工廠投資的極大優惠，包括土地及融資，幾乎是半買半相送，台系Tesla供應商立刻遭到壓縮，這兩年才逐漸恢復元氣。

謝金河最後示警，兩岸產業已從過去的互補進入到完全競爭階段，現在的半導體必須努力拉大領先優勢，才能避開這個產業殺戮的命運！而未來蘋果若全力加持立訊，鴻海和和碩恐怕首當其衝。