王宥忻飼養的垂耳兔好孕到有喜。（固力狗娛樂提供）

王宥忻靠投資理財累積逾10億身家，熱愛動物的她家中飼養2隻羊駝、2隻迷你驢、1隻貓、1隻狗和1隻食蟻獸及2隻英國垂耳兔，日前獸醫診斷母兔充電寶好孕到有喜，王宥忻開心家中即將添丁：「一開始發現懷孕時，就跟與公兔特斯拉分開，讓充電寶不受打擾好好懷孕，也叮嚀小孩在跟充電寶玩耍的時候，不要抓牠的肚子。抱的時候也要輕抱輕放，同時也添購營養品讓懷孕期間有好的營養和維持體力。」

今天是聖誕夜，王宥忻特別拍攝聖誕宣傳照分享喜悅，且聖誕節將在家裡舉辦Party，邀請家人好友以及鄰居們一起同樂，除交換禮物也可以跟萌獸們近距離的相處；此外，她的網路直播節目，聖誕夜「向宇宙下訂單」直播主題也特別設計「不甘平凡！創造生命中的奇蹟」，傳達想要創造不平凡的人生，需要具備什麼樣的思維和能力？不斷地去提升和練習可以快速的讓自己成長，2022年即將到來也能更明確的設定目標。

王宥忻的電商事業因疫情持續火熱，年初還帶領大家團購了房子，半小時瘋狂搶購了近40間房，幫助很多人完成了買房心願，她明年計畫投資建設公司，希望能夠幫助更多人實現成為包租公、包租婆的夢想，她也期待疫情趕快過去，才能飛到世界各地舉辦會議、幫助更多地區的學生。