1名女網友在網路上分享平時在婆家面對婆婆惡行的相處之道，像是婆婆嫌棄她煮的湯圓不好吃，她索性整鍋倒掉，婆婆要求她徒手處理烤雞，她則當面回嗆「妳來！快！」讓婆婆馬上閉嘴，她說夫妻雙方應該各自顧好各自的原生家庭，媳婦並不是婆家的傭人或保姆；PO文內容被其他網友大讚「好療癒，大快人心」。

該名女網友在臉書「毒菇九賤討論區」發文表示，她前幾天煮湯圓遭婆婆嫌棄不好吃、酸言酸語，她索性將整鍋湯圓倒進垃圾桶，對婆婆說「妳以為只有妳會演八點檔？嫌難吃以後妳都自己煮」；而某次她幫忙全家處理烤雞，婆婆要求她用手撕雞肉，幹嘛拿夾子和刀子切，她則回應「妳來！快！」讓對方當場閉嘴。

該女網友說，面對婆婆的酸言酸語要笑笑地頂嘴，「她怎麼對妳～妳就怎麼對她全家」，她說夫妻雙方1人各自顧好原生家庭就好，「要我出錢出力，你先對我出錢出力！我不是你家的女傭和保姆」，而婆家對她的一言一行她都有錄影錄音，日後將會提出來為自己辯白。

其他網友則留言說「對付這種婆婆，就是要這樣」、「好棒的女網友，強」、「猛啊！相信這位女網友平常應也是好到沒話說 這以彼之道還施彼身的大絕使得好」、「好棒，但我老公一定挺他媽，如我這樣做，他會打我」、「以牙還牙才是正確的，不然會甲里告告」、「好療癒，大快人心」。