春節檢疫專案啟動以來，首批選擇「10＋4」方案的民眾24日陸續期滿，凡PCR檢測陰性且居家檢疫符合規定，即可返家檢疫。根據北市衛生局統計，「10＋4」方案24日期滿，篩檢共183人，皆為陰性。

中央流行疫情指揮中心規定，選擇方案B的民眾，依規定必須遵守「10天入住防疫旅宿＋4天在家居家檢疫＋7天自主健康管理」，前10天入住防疫旅宿，於檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，檢測結果陰性後，於第11日返家，並進行後4天在家居家檢疫，檢疫期滿前1日進行PCR檢測，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

衛生局表示，首批選擇「10＋4」方案的民眾，在24日已滿10天，第一階段防疫旅館檢疫期滿，昨共篩檢183人，皆為陰性。

指揮中心強調，自12月14日起入境旅客，若檢疫期間違反居家檢疫規定，將加重處罰，另入境旅客所提供之疫苗接種證明，倘有造假或不實者，除依傳染病防治法第58條規定，處最高新臺幣15萬元罰鍰外，並涉犯偽造文書刑責，請民眾勿以身試法。