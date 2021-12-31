平民美食油飯是不少人的最愛，也是許多節日或是有新生兒時最常出現的料理。一名網友表示自己突然很想吃油飯，正巧碰到準備收攤的阿婆攤販，上前詢問後阿婆一句話，讓他把剩下的3包全部包下，沒想到回家一算之後崩潰，直呼自己根本被騙，「難怪阿婆笑這麼爽」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示自己肚子很餓，碰巧在路邊看到準備收攤的攤販，便手握百鈔上前詢問，阿婆看到後先回他「炒麵沒囉，只剩3包油飯」，問了價格一包只要30元。

原PO發覺被騙後，氣到崩潰，直呼難怪阿婆笑這麼爽。(圖／爆怨公社)

正當原PO猶豫時，阿婆又說「1包30元，最後3包算你100就好啦」，讓他一聽大喜，直接霸氣全包，離去前阿婆滿臉笑容，用台語對他說「笑年a，乾蝦哦」，結果他回家一算才發現，3包根本只要90元，硬生生被多賺10快，氣得罵出三字經，崩潰說難怪阿婆笑成那樣。

不少網友也笑翻：「薑是老的辣」、「阿婆計劃通」、「宰羊當然笑開懷啦」、「跟我之前買玉蘭花一樣，一組20、二組算你50就好」、「收攤前還能有額外收入，是我也超爽XD」。