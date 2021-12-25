北市警方表示，繼上週「2021年臺北馬拉松」後，26日將於凱達格蘭大道、仁愛路、金山南路等道路，舉辦「2021 Panasonic TAIPEI CITY RUN台北城市路跑賽」，預估將有1萬1000人參加（12.5KM競賽組8000人、3KM休閒組3000人)，為維護交通秩序與活動安全，警方將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間包括：

一、 0時至11時：管制凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)全線車道。

二、 4時30分至7時30分：管制新生高架道路南往北全線車道。

三、 4時30分至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

四、 4時至9時：管制凱達格蘭大道(公園路至中山南路)全線車道。

五、 5時20分至6時20分：管制公園路(襄陽路至貴陽街)全線車道。

六、 5時20分至7時30分：管制仁愛路(中山南路至金山南路)中間車道(含公車專用道)。

七、 5時20分至6時30分：管制仁愛路(林森南路至金山南路)北側慢車道。

八、 5時20分至7時：管制金山南路(仁愛路至新生高架入口)南往北內側2線車道。

九、 5時20分至7時30分：管制金山南路(新生高架入口至仁愛路)北往南內側2線車道。

警方表示活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道包括：

一、 「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街。

二、 「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、 「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」：改道行駛金山南路(南往北)、重慶南路。

四、 「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站查詢。

警方表示，為維護道路交通安全與順暢，呼籲用路人留意收聽警察廣播電台路況插播，配合執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。