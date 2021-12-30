財政部關務署台北關表示，為強化110年度鰻苗於管制出口期間之查緝工作，行政院農業委員會漁業署於10月22日召開「110年度加強鰻苗管制出口期間查緝走私會議」，召集各相關單位於管制期間加強走私鰻苗查緝。

台北關指出，為維護國內漁業養殖業者權益，請民眾勿存僥倖心態鋌而走險，如果有私運鰻線、鰻苗及幼鰻出境，我國將依海關緝私條例第36條規定處貨價三倍以下罰鍰，該批鰻魚也會遭沒入。