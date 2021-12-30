走私鰻魚魚苗 海關罰三倍 15:512021/12/30 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署台北關表示，為強化110年度鰻苗於管制出口期間之查緝工作，行政院農業委員會漁業署於10月22日召開「110年度加強鰻苗管制出口期間查緝走私會議」，召集各相關單位於管制期間加強走私鰻苗查緝。 台北關指出，為維護國內漁業養殖業者權益，請民眾勿存僥倖心態鋌而走險，如果有私運鰻線、鰻苗及幼鰻出境，我國將依海關緝私條例第36條規定處貨價三倍以下罰鍰，該批鰻魚也會遭沒入。 合歡山雪季31日開跑 登山須簽切結書 鰻苗捕獲量銳減 漁民嘆做白工 #鰻苗 #查緝 #走私 #管制 #鰻魚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中跨年看煙火 重要管制路段看這裡 11:162021/12/27 社會 「聖誕、跨年」嗨翻天 高警交安治安維護攏OK 11:402021/12/25 寶島 《國際社會》英國照常跨年 法國加強管制3周 14:322021/12/28 財經 惡性民主下的低價與低薪 04:102021/12/25 時論廣場 查緝改造兵工廠警匪槍戰 1通緝犯中槍「血染遮雨棚」 09:502021/12/23 社會 桃園青埔跨年晚會 機捷41小時不打烊 04:102021/12/26 地方新聞 國立大學化工碩士走歪路 進口護髮乳藏46公斤喵喵毒品 11:192021/12/30 社會 汐止電線桿基座鬆動倒塌 小黃閃避不及自撞 16:272021/12/26 社會 沈迺訓快評》直轄市數量應總量管制 16:202021/12/22 快評 宜蘭市跨年晚會熱鬧登場 市區交通管制一次看 12:352021/12/22 生活 陸首度公布「出口管制白皮書」 11:192021/12/29 財經 財經熱門新聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 陽明年終慘輸長榮 員工全炸鍋！網虧爆：都拿去做這事 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 長榮霸氣給40個月 陽明年終也曝光：員工怒炸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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