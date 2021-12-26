不少人不知道該吃什麼時，第一個聯想到的通常都是速食龍頭麥當勞，但近日有男網友反應，外帶麥當勞回家吃後，時常聞到一股奇怪的臭味，抓到源頭才發現是裝飲料的杯架，引發網友共鳴，直呼真的超臭。

男網友在臉書《爆廢公社二館》PO文表示，自己外帶麥當勞，吃到一半聞到一股奇怪的臭味，且已經發生不止一次，追查源頭後才發現是紙杯架發出的異味，詢問網友「有沒人覺得麥當勞這個超臭」。

男網友表示外帶麥當勞吃到一半，聞到惡臭，追查才發現是紙杯架發出的味道。(圖／爆廢公社二館)

文章曝光不少網友立刻點頭：「真的超臭」、「還一直以為是不是鞋子踩到大便」、「當初找超久，最後才發現是這個」、「超臭啊，就是X味」、「有一次還罵我老公怎麼有腳臭⋯後來發現是這個」、「我家養蟑螂，他們也很愛這個」、「在車上聞超有感，還以為是腳臭味」。

對此有內行人解釋，指出紙杯架成分是再生紙漿，含有氨的成份，當然會有臭味，一般再生紙不會臭是因為有經過除臭，紙杯架沒有，但其實平常味道也還好，但只要有接觸到水份，就會產生異味。