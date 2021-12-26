台大校長管中閔（右六）與蔡英文總統（左六）、教育部長潘文忠（左五）12月24日在台大同台，當年他們都是「卡管案」的主角。（台大提供／林志成台北傳真）

之前台大校長遴選爭議（「卡管案」）持續近1年，2018年12月24日的聖誕節前夕，當時教育部長葉俊榮宣布讓管中閔上任。管中閔今天在臉書發文說，12月25日花了近3小時去看創新設計學院學生本學期的成果展，遇到了葉俊榮，兩人在3年後相遇，還談了「卡管案」，真是巧合。

事實上，當年因為「卡管案」下台的教育部長潘文忠，在12月24日也與管中閔同場了。台大24日舉行「重點科技研究學院」揭牌典禮，包括蔡英文總統、潘文忠均出席，管中閔和這兩位昔日「卡管案」的決策者相逢，老天爺的安排實在很有趣。

葉俊榮扮演的角色和蔡英文及潘文忠完全不同，他是「自爆」來化解僵局的人，他選擇在聖誕節前夕宣布讓管中閔出任台大校長，結束了長達1年的「卡管案」，但他自己也因此下台。

管中閔今天在臉書發文說，25日下午花了近3小時，去看創新設計學院學生本學期的成果展。內容包括：同學從課程所創作的音樂表演，還有從課程發展出來的各種創新想法與成果，琳瑯滿目。

管中閔說，最後遇見也來參觀的法律學院葉俊榮教授，葉主動提及3年前舊事：時任教育部部長的他，為歷時近1年的「卡管」事件劃下句點。3年後的這一天重遇，亦屬巧合。