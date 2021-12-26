《木曜》主持群之一阿部瑪利亞（右）跟偶像炎亞綸合唱樂開懷。（華貴娛樂提供）

《木曜4超玩》主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞於台北流行音樂中心舉辦一連2場的跨界演唱會，今（26日）的最終場邀炎亞綸擔任壓軸嘉賓，沒想到一開口要和主持群合唱五月天的〈OAOA〉就不小心落拍，尷尬直喊「卡」要求重來。

炎亞綸一出場因沒跟上拍子，即使主持群紛紛安慰他，他仍不顧眾人阻攔，說：「全部重來，我先下去，10秒開始唱，等一下我跟阿部好了，這邊有她的粉絲嗎？借一下，為了節目。」由於炎亞綸正是阿部瑪利亞的偶像，面對偶像邀請，令她心花怒放。

邰智源和盧廣仲跨界合作演唱〈相忘〉，感動台下觀眾。（華貴娛樂提供）

KID跟ØZI合作嗨翻全場。（華貴娛樂提供）

有忘年之交情誼的邰智源與盧廣仲，合唱創作曲〈相忘〉惹哭大票粉絲；接著KID與ØZI創作的〈野Sir〉同樣嗨爆北流中心，不過昨天KID的爸媽有到場觀看，讓他緊張到不行，坤達虧他：「你現在應該明白我昨天因為老婆(柯佳嬿)在現場的緊張心情了吧！」

演唱會圓滿落幕，邰智源笑說連2場的確很累，但情緒很高亢，許多中南部粉絲希望他們移師到南部開唱，製作人表示「大家的聲音都聽到了，會再跟大家討論」。