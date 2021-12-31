台灣昨（30日）下午2時47分發生有感地震，台北明顯搖晃約30秒，藝人高慧君當下發文並Tag炎亞綸：「救我，我在16樓，而且目前的我視線模糊」，引發網友議論，甚至還被部分酸民調侃，事後她也針對此事做出說明，並吐露實情，其實是自己生病了。

高慧君昨（30日）在地震發生當下，立刻發文向炎亞綸求救，並強調身處16樓的自己視線模糊，這讓炎亞綸趕緊留言詢問：「等等～你在哪裡的16樓？」她隨即回應在永和住處，不過卻被部分酸民嘲諷：「視線模糊？還能打字上傳」、「你先在16樓高唱一曲〈你最珍貴〉啦」、「結果一堆藝人跑去變開趴」，事後，她則發文表示會向炎亞綸求救，全是因為自己生病的緣故。

高慧君表示不明原因造成垂直斜視，導致視線模糊，由腦科、眼科、內分泌科、風濕免疫科輪流交叉檢查治療，目前在炎亞綸父親推薦的醫院就診，所以炎亞綸相當清楚自己的病況，沒想到不願意公佈病情下，反而換來許多人調侃，而她表示並未因此生氣，坦言畢竟許多人都不知情，更強調：「因為我病了，我也很積極的再治療中，你們的調侃稍稍打擊了我的正能量，但我很快又把它集滿，我會加油。」

對此，圈內好友及網友也紛紛留言打氣：「要好好照顧自己身體，祝妳早日康復」、「您不需要向任何人交代，好好愛護自己，一切都會美好起來」、「第一時間想到絕不懷疑，希望你一切安好」。