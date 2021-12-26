高市前金區河東路26日晚間發生一起車禍，BMW車主酒駕在路口衝撞路人，造成一家四口受傷，母親不治。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名駕駛BMW的黃姓男子26日酒駕行經河東路和國民街口，直接衝撞過馬路的林姓男子一家四口，林男的妻子傷重送醫宣告不治，15歲大女兒雙小腿骨折，還全口牙脫落，14歲次女四肢擦挫傷，林男骨盆骨折，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，當場被逮捕送辦。對此，宅神朱學恒直言，「今天你不弄死酒駕慣犯，明天他就弄死你」。

警方指出，該起車禍發生在今(26日)晚19時20分許，駕駛BMW自小客車的38歲黃姓車主行經前金區河東路和國民街口時，衝撞3女1男的路人，造成4人分別受有身體擦挫傷等傷害，其中1人傷勢嚴重，救護人員已將傷者分別送醫治療。

事發後，警方到場處理，先協助現場交通管制，由於黃男也受傷，警方聞到他身上有酒味，警方等黃男治療後，對他施以酒測，酒測值竟高達1.24毫克，警方將調查釐清車禍發生原因，全案訊後將依公共危險罪嫌送辦。

對此，朱學恒在臉書上發文表示，今天你不弄死酒駕慣犯，明天他就弄死你。網友們也留言回應，「竹竹併以外的事都是小事」、「且知喝酒不可駕！行之~死刑也！直播鞭刑亦可」、「反正又沒人個案修法，立委不敢啦。酒駕致死殺人罪，看看誰敢修法？ 沒人敢啦」、「真的…等政府修法，等到天荒地老…」、「竹竹合併，沒空！」、「不是有人說要設社會安全網」。

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