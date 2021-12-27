年輕人不愛工作嗎？一名網友透露，大樓來了新保全，年僅21歲，他好奇問「為什麼越來越多年輕人找夜班保全做啊」。原PO轉述保全說法，工時雖長達12小時，但幾乎都在上網追劇，一個月薪水也有42K，難怪搶破頭。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，大樓新來的夜班保全今年才21歲，不懂為什麼這麼年輕跑來當保全，一聊才知道工作內容很輕鬆，因晚上沒什麼事，上班時間不是掛網就是追劇，一下子就天亮了，重點是薪水有4萬2000元。

但原PO的文不知道是不是語氣略帶嘲諷，引來網友論戰。有人說年輕人不是不愛工作，只是不愛做累的工作，夜班保全如果顧的是商辦大樓，晚上根本沒人，頂多照表巡邏，其他時間都是自己的，彈性又沒人管。

也有網友質疑原PO「你是羨慕還是在酸，不然你來試試日夜顛倒的作息」、「自告奮勇跟管委會說啊，你也想當保全」、「保全是正當職業，不騙不偷不搶」。還有網友認為，大夜人的辛苦在於作息完全不一樣，對身體很傷，年輕時或許可以，但做個幾年也是會影響健康狀況，不如多充實自己。