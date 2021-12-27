駕駛BMW的38歲黃姓車主26日晚間駕車在河東路和國民街口無交通號誌路口，直接衝撞過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3傷慘劇。警方連夜查出與黃男同車的趙姓友人，有人無奈表示，上車前曾勸他不要開車，但黃男硬搶下鑰匙堅持要開，對此趙姓男也依道路交通處離條例，恐開罰最高3000元罰單。

黃男昨晚第三度酒後駕車，撞上正行經斑馬線的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男骨盆骨折、15歲長女雙小腿骨折還全口牙掉光，14歲次女四肢擦挫傷，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克。

警方連夜通知黃男同車的趙姓友人到案說明，趙男表示，自己本身未喝酒，當時他曾規勸黃男車子由他開就好，可以協助駕車載黃男回家，但黃男堅稱可以駕車，搶下鑰匙後開車，沒想到就發生車禍了！

警方指出，趙男和酒駕肇事撞死人的黃男同車，訊後依道路交通處罰條例第35條第8項規定，開出可處600元至3000元的罰單。