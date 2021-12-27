50歲以上壯世代容易忽略的3大高風險部位及2大問題。（壯世代教科文協會提供）

運動對健康的好處幾乎是不證自明，但事實上別以為「有運動」就一定有保證喔！壯世代教科文協會與科技智慧健身房Pulse Gym合作，透過AI智慧儀器針對50歲以上壯世代進行「壯世代檢測分析」。結果發現，即使有運動習慣的壯世代都容易忽略的3大高風險部位及2大問題。

「長壽的秘訣，在於運動，節制，強大的社會連結以及與家庭連繫的生活方式」壯世代教科文協會理事長吳春城提醒壯世代，除了追求心之所向，更要關注自身的健康風險，同時也期待看見更多健身與相關業者引入「精準健康」的概念，為壯世代的活躍打下穩定根基。

【壯世代愛運動，卻有七成肩膀活動力不足】

根據教育部體育署「運動城市調查」發現60歲以上壯世代有規律運動者超過5成，且主要從事的運動類型以「戶外運動」為主，以散步、慢跑、爬山、游泳、騎腳踏車等。然而本次調查卻發現，69%的壯世代右肩活動度不良，而46%在左肩和膝關節兩處也有相似問題。「運動不能只有健走！」Pulse Gym表示，許多壯世代往往忽略關節處的運動與保養，這會造成結締組織變僵硬產生沾黏，長期下來容易疼痛，導致穿衣困難、長短腳、重心不平均，甚至運動傷害等問題，進而影響生活品質。

大部分壯世代的運動習慣偏向有氧型運動，在心肺能力上表現較佳，但肌力與柔軟度卻不足。事實上，肌力和柔軟度會隨著年紀增長而逐漸下降，台灣壯世代就有超過30萬人患有「肌少症」。Pulse Gym強調，肌力和柔軟度不足容易導致骨骼變形造成圓肩、駝背、骨盆後傾等狀況，而壯世代做健檢時，經常忽略姿勢體態的檢查，演變成「明明有在運動，彎腰還是不舒服」的窘境。壯世代教科文協會今年曾與高發會合作發起「深蹲有愛 肌少不在」社群串聯活動，呼籲各界關注肌少症，引發超過2000人參與，曾寶儀、趙少康、呱吉等百位知名人士也熱烈響應。

【精準健康新應用 發展壯世代最好的運動菜單】

近年來，精準健康在數據時代與高齡社會之下，逐漸在生醫領域裡嶄露鋒芒，也被應用至周邊相關產業。Pulse Gym應用AI智慧儀器檢測壯世代的體態、活動狀況，進而找出身體的隱藏風險，並以此發展出整合柔軟度、核心、心肺、肌力等四大訓練的「12周學習目標」幫助壯世代達到更精準的健康狀態。壯世代教科文協會上月發起的「壯世代議題大調查」發現，43.2％民眾認為台灣整體對超高齡社會的準備仍不足。對此，壯世代教科文協會執行長吳庭宇認為，壯世代對健康的意識很高，未來相關需求必定大幅增加，各產業如何用更精準的方式找到壯世代的需求會是2025超高齡社會來臨前一大重要課題。