日NHK電視台27日公布《第72回NHK紅白歌合戰》演出曲目，白組則由福山雅治擔任壓軸演唱〈道標 ～紅白2021ver.～〉，MISIA繼去年再擔任全場壓軸演唱〈迎向明日 2021〉。紅組由LiSA演唱《鬼滅之刃》無限列車編電視動畫片主題曲〈晨曦之星〉一曲打頭陣、白組先鋒為鄉廣美〈2億4千萬的瞳〉。

後半重頭戲由日本代表3組動遊作品《勇者鬥惡龍》《鬼滅之刃》《新世紀福音戰士》集結組曲。今年節目主題為「Colorful」，由演員大泉洋與川口春奈主持，會場自長年以來的固定場地NHK演藝廳因進行施工，本次移轉至東京國際會議中心，去年因防疫未設現場觀眾，今年恢復現場觀賞。

27日NHK再公布出道20年的Hip-hop與Rap團體「決明子」將在本屆紅白初次登場，也是該團正式出道以來第一次在NHK電視台演出，他們將在紅白演唱該團2007年的名作〈Life Is Beautiful〉，讓該團歌迷們感到十分振奮。