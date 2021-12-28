服務業強調「以客為尊」，但在台中經營短期出租房屋的黃姓女子，僅因不滿台南蔡姓男子住宿後，在網路訂房平台留言「睡眠的房間有很大改善空間」，竟然謾罵對方「惡房客」、「爛人」、「窮鬼沒出息」，還誣指蔡男免費超時停車。蔡男氣不過提告求償50萬元，台南地院以黃女法治觀念淡薄且沒有表示歉意判賠1萬5000元，可上訴。

判決指出，蔡男透過網路訂房平台Airbnb於去年12月26日至27日，入住黃女位於台中市西屯區一棟公寓大樓內的出租房屋；入住結束後，他依自身感受在網路訂房平台留言「環境很漂亮、看起來是很有品味的房東，但睡眠的房間有很大改善空間。」

不料，留言內容竟引發黃女不滿，接連在訂房平台上留言辱罵蔡男「不知好歹」、「惡房客」、「爛人」、「窮鬼沒出息」、「誰遇到你誰倒楣」、「不知好歹的爛人」，還誣指對方免費停車到第2天下午3、4點才取車，甚至打電話留言、威脅要找出他家的地址、要玩他、搞他。

蔡男還說，此事發生後，他因心理壓力承受不了，幾乎每天都不明原因全身疼痛、身體僵硬、睡眠障礙，平均每個月要回診1至3次；醫師告知心理壓力影響導致免疫力失衡需要長期治療，就診紀錄則登載他罹患僵直性脊椎炎、類風溼性關節炎、扁桃腺炎、睡眠疾患，於是提告求償精神慰撫金35萬元、未來醫療費用15萬元，合計50萬元。

黃女則反駁指稱，她於2017年底加入網路平台成為房東後，至今有98則評價，但蔡男是唯一作出該評價的人，讓她覺得被誹謗；同時，之前的發文已經刪除，留言也僅一般特定大眾或第三人可見，但因對方留言帳號並沒有顯示相片及代稱，不可能構成侵害名譽權。

不過，台南地院仍認為，黃女留言的內容，恐怕會讓蔡男被其他出租業者誤解是奧客，未來不願將房屋租給他；黃女為維護自身營業利益，以虛偽事實誣指蔡男，且以逾越社會生活所能夠容忍程度的方式謾罵及恫嚇，法治觀念淡薄，事發後仍否認侵害名譽權，未對她所為產生任何歉意，但因蔡男請求35萬元慰撫金過高，應以1萬5000元為宜。

至於蔡男由於沒有提供精神科診斷等證明，無法證明其身體狀況與此事有關，法官也沒有裁准賠償醫藥費。