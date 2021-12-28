由於新冠肺炎Omicron變種病毒在澳洲境內快速傳播，使澳洲單日新增確診病例屢創新高，阻礙國內重啟經濟活動。澳洲28日公布單日新增1.13萬例確診病例，打破前一日創下的歷史紀錄。28日新冠肺炎死亡病例新增5例，使疫情爆發以來累積的死亡病例突破2200人。