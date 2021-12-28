澳洲28日新增1.13萬例確診 再創新高 18:132021/12/28 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎Omicron變種病毒在澳洲境內快速傳播，使澳洲單日新增確診病例屢創新高，阻礙國內重啟經濟活動。澳洲28日公布單日新增1.13萬例確診病例，打破前一日創下的歷史紀錄。28日新冠肺炎死亡病例新增5例，使疫情爆發以來累積的死亡病例突破2200人。 《國際社會》續破萬 澳洲確診再創高 西安封城再升級 取消2天1出 #澳洲 #新冠肺炎 #死亡病例 #日新增 #例確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 贈15萬劑高端給友邦索馬利蘭 效期曝光 14:492021/12/28 生活 陸昨新增本土確診182例 陝西佔180例 新增中風險地區35個 09:232021/12/28 兩岸 空手道代表團又增1確診 累計12人染疫 境外增16例 13:502021/12/27 生活 空手道團再增1人確診 境外移入19例 13:512021/12/28 生活 《國際社會》澳洲確診數首破萬 出現首例Omicron死亡病例 16:482021/12/27 財經 陸新增182例本土病例 陝西西安占175例 11:012021/12/28 財經 火速擴增澳潛艦戰力抗陸 智庫曝超省錢絕招 10:202021/12/28 軍事 澳洲爆首宗Omicron死亡病例 政府堅持重新開放 19:382021/12/27 財經 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 09:292021/12/28 生活 港專家提倡上班、上學需出示疫苗紀錄 盼明年耶誕節社會恢復正常 14:582021/12/28 兩岸 境外移入＋19例 選手累積13例 14:442021/12/28 生活 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 台股創新高卻暴賠！他哀號釣出一堆苦主：你不是最慘 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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