農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，受到新冠疫情影響，返國旅客都要入境檢疫14日（7＋7）再加上7日的自主管理，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少三星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到7日。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，受到新冠疫情影響，返國旅客都要入境檢疫14日（7＋7）再加上7日的自主管理，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少三星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到7日。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，受到新冠疫情影響，返國旅客都要入境檢疫14日（7＋7）再加上7日的自主管理，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少三星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到7日。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，受到新冠疫情影響，返國旅客都要入境檢疫14日（7＋7）再加上7日的自主管理，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少三星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到7日。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多台商與旅外國人會趕在除夕前回台，受到新冠疫情影響，返國旅客都要入境檢疫14日（7＋7），再加上7日的自主管理，為了在除夕日前夠完成居檢出關與親友團聚，許多人都算好時間，提早最少三星期檢疫大限前返國，桃園機場這週的入境旅客也明顯增加，這波返國人潮預估會持續到7日。

往年桃園機場要在接近除夕前幾天，才會出現大批返國人潮，但近二年來受到疫情影響，旅客入境檢疫必須執行集中檢疫或防疫旅宿（7日），加上居家檢疫（7日）合計14日，還有再加上7日自主健康管理的規定，旅外國人想趕上過春節的除夕晚上與家人圍爐，就要在7日以前入境，才來得及在除夕當天吃團圓飯。

桃園機場現今每日旅客入境尖鋒時段為上午6時至8時，以及下午5時至7時之間，分別有200至400多名旅客入境，上午多半是歐美線航班，下午則是從大陸、以及東南亞等地抵達的航班，每班飛機都搭載近百名旅客。衛福部疾管署檢疫官及負責通關入境程序的單位也都加派人力，全力紓解通關人潮，桃園機場防疫計程車隊、防疫租賃車隊等也全力投入疏運旅客。

大陸籍陳女士3日傍晚下午帶著2名孩子抵達桃園機場，她表示，去年因疫情關係沒有回台，這次她帶著小孩回台灣過年，第一次母子3人全副武裝，從頭到腳穿戴全套防護衣、口罩和護目鏡等裝備，也因為不熟習入境申報檢疫程序，花了一些時間由檢疫協勤人員幫忙才過關。她也表示，對台灣的防疫作為很有信心，希望能順利完成居家檢疫過程，一家人團聚。

另外在北京工作吳先生表示，往年都是在除夕的前幾日才會回到台灣，今年因為有21天的檢疫規定，所以特別提早了快一個月前回台，因為不想春節期間被關在家裡不能出門訪親友，特別提早回來，在除夕前完成檢疫規定，才能出關過年。