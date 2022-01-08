有鑑於台灣本土疫情再起，苗栗縣政府7日深夜緊急通報，自即日起將加強春節防疫措施，包括外出全程戴口罩罩，拍照、唱歌也不可拿下口罩，旅館第1線工作人員及防疫計程車司機，每周免費快篩一次，65歲以上民眾凡施打疫苗即送百元禮券。

苗栗縣政府指出，口罩仍是「防疫最前線」，除了符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，大家務必口罩戴好戴滿，苗栗縣佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

旅館第一線工作人員及防疫計程車司機，即日起要求每周至醫院進行免費快篩，並給于充足的物資及防護裝備，避免防疫破口發生。

即日起，環保防疫大隊將每周在觀光旅遊業、縣級風景區、市場夜市、各旅遊服務中心、交通場站、公廁等進行大規模消毒。

苗栗縣政府為鼓勵民眾施打疫苗，自籌預算自今年元旦起凡設籍本縣之65歲以上長者施打新冠疫苗，不分劑次即送百元禮劵，另外，爭取中央經費加碼1月5日至31日，18歲以上民眾接種獲得200元禮券，以提升疫苗覆蓋率打造無疫家園。