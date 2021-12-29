美國聯邦航空總署（FAA）證實，1架商務客機當地時間27日夜間墜毀於南加州聖地牙哥郡，機上4人全數罹難。

FAA發言人柏登費德（Rick Breitenfeldt）28日表示，這架Learjet商務客機由加州濱海郡橘郡（Orange County）的約翰韋恩機場（John Wayne Airport）起飛，預計降落於加州吉勒斯皮機場（Gillespie Field），卻不幸於晚間7點墜毀(台灣時間28日11時)。

美國有線電視新聞網(CNN)指出，目前國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）已派出1個小組前往當地，當地時間28日晚上還會有2人抵達現場。

A small business jet carrying four passengers crashed in the unincorporated San Diego neighborhood of El Cajon https://t.co/pAxt5h2DiQ pic.twitter.com/eYbEXZpPX6 — Los Angeles Times (@latimes) December 28, 2021

警方在新聞稿中表示，機上4人全數罹難，墜毀時附近沒有任何人傷亡。不過，附近的房屋卻因墜機事件而受損，另有數支電線杆遭撞倒，還有1輛汽車也遭波及。

CNN表示，當救難人員抵達現場時，還下起滂沱大雨。現場則到處都是飛機殘骸，殘骸覆蓋面積約達200英尺。

從影片來看，墜機事件發生時，明顯可看到火球由天墜落，伴隨著熊熊火光則是一道長長的尾煙。隨著飛機墜落於地，整個夜空突然閃起一陣亮光。