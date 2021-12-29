近期儘管記憶體產業終端有雜音，惟群聯(8299)已轉型成功大部份營收轉型非消費型高階儲存市場，受NAND Flash市場價格波動影響小，再者，長線在5G發展驅動下，NAND Flash仍大有可為，群聯(8299)理當受惠，群聯今股價盤中拉高，站上500元大關，最高達507元。

近期NAND Flash市場出現雜音，報價下跌，但發現表現較差的是零售商市場，但也連帶模組價格受到影響，不過即使模組有跌也是屬於緩跌格局，整體市場因為控制器還是很緊張，再者，5G的發展也帶來很多的NAND Flash商機。

以產業狀況來說，全球市場全力衝刺5G，帶動傳輸量、儲存容量的需求加大，將驅動長期NAND Flash成長，包含車用電子系統、手持設備、雲端伺服器、自動化設備、電競設備等，雖然消費型市場需求趨緩，但整體NAND Flash市場的價格與需求將受有限的NAND Flash控制晶片供給，NAND Controller IC為NAND Flash儲存模組的關鍵零組件，只要NAND Controller IC產出有限，短期內NAND模組與NAND晶片市場可能相對穩定，再者，非消費型儲存市場需求等有所支撐，均將有利於群聯長線營運。

群聯近幾年轉型以來，毛利率受NAND Flash價格的波動越來越小，且有一套機制去面對市場波動，群聯不是追求毛利率的成長，主要是專注在絕對金額的向上，群聯長期毛利率的目標是24~30%。

法人預估，群聯因為第四季消費性的產品增加，故第四季毛利率將會受到影響，但整體獲利仍可以維持高檔，2021年獲利將延續賺逾4個股本。

另外，面對晶圓代工漲價，群聯並沒有100%反應給客戶，主要是因為NAND Flash短缺造成模組單價已高。