高雄市男子黃姓男子26日晚間酒駕撞上過馬路的一家4口，造成母親死亡，父親與2個女兒重傷，撞毀一個家庭，市長陳其邁震怒要求警方擴大執法，並呼籲中央繼續修法嚴懲酒駕。但根據交通部統計，今年1至10月各縣市酒駕死亡人數，高雄市死亡31人排行第1，與去年同期相比也成長最多。

高雄26日發生1死3重傷的重大酒駕事故，加上陳其邁的座車上個月也被酒駕者擦撞，讓高雄警方跳起來開始酒駕擴大執法，陳也多次發聲譴責酒駕。

根據交通部統計，高雄市在防治酒駕作業表現吊車尾，今年1至10月各縣市酒駕死亡人數，高雄市31人排行第1，其次為屏東縣30人、台南市與桃園市各28人。6都表現最好的是台北市與新北市，分別有4人酒駕死亡。

若與去年同期相比，高雄酒駕死亡人數多出11人，同樣是各縣市之冠，其次為台東縣10人、台南縣7人。

根據慣例，地方政府的道安會議都是由各縣市長主持，本島縣市應每月召開1次，高雄市1至11月召開11場會議，但陳其邁僅出席了5場，表現排在中後段班。

交通部道安會執行秘書吳木富分析，我國的酒駕數字連續下降多年，今年卻出現反彈，什麼原因還有待探究。他認為，各縣市長或許覺得自己沒有交通專業，所以交由具專業的下屬出席道安會議，但由首長親自出席，不只能突顯重視程度，且一句話就解決各單位橫向溝通問題，效率更佳。