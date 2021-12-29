購物時店員如何看出顧客到底會不會買？有網友指出，根據當過櫃姐的朋友表示，如果客人進到店裡就出現一個舉動，通常就表示不會買，而且十之八九不是有錢人，讓不少網友直呼神準！

一名網友今(29)日在《PTT》表示，他有一個女性朋友在某精品服飾專櫃擔任櫃姊多年，有天閒聊時告訴他，只要客人一進來就翻找價格標籤，通常都是窮人或買不起的人，簡單來說，也就是不會買的人，所以櫃姐通常也不會浪費時間在這種客人身上。

對於窮人都會先看標價的說法，引起熱烈討論，不少網友覺得很準，紛紛回應「聰明」、「厲害」、「算有道理，如果是高價精品幾乎正確」、「真準，簡直在講我」、「好準，我都先看價格」、「被妳發現」、「蠻中肯的，因為我都會看」。

根據櫃姐分析，因為一進來就先看標價，代表客人最在意的是價格，而不是喜不喜歡，如果已經打定主意，不管多少錢都一定會買的話，通常就不會先看標價，而是先挑款式、顏色。

不過也有網友不以為然，反駁「我想買才會看標價，不想買根本不會看」、「有錢人也會看價錢」、「不看的是腦子有洞吧…」、「要看進什麼店」，也有人反嗆「櫃姐自己就窮人啊」、「窮人何苦為難窮人」，還有不喜歡被打擾、推銷的網友笑稱「以後進店先翻標籤，這樣就不會有人來煩」。