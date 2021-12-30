根據韓國經濟日報(Korea Economic Daily)消息，韓國三星集團正與美國生醫大廠百健(Biogen)洽談收購案。

根據路透社計算，百健目前的身價在346.7億美元左右。據悉，三星計畫以超過420億美元溢價併購百健。若一切順利，這筆天文數字的收購案，將是三星有史以來最大的一筆。

對韓國這家最大的財閥來說，迄今併購金額最多的一次是發生在2016年。當時，三星曾以80億美元買下一家音效相關公司哈曼國際工業(Harman International Industries)。

日前，三星集團曾宣示，將在未來3年投資240兆韓元，約2060億美元，擴大研發生醫、人工智慧、半導體以及機器人等高端領域。

不過，對此收購消息，三星以及百健均不表任何意見。29日的美股盤中，百健(Biogen)突然飆升，最後收漲近一成至258.31美元。同時，百健盤後仍維持上漲態勢。

6月時，百健與日本衛采(Eisai)所共同研發治療阿茲海默症的藥物，獲得美國相關監管單位批准使用。但是，這種叫做Aduhelm的藥物，因為療效以及成本等負面消息，在美國卻叫好不叫座。

因此在12月，百健大刀一揮將Aduhelm的售價大降一半至2.82萬美元。

百健專注在神經科學領域，目前大概有30多種新藥在研發。至於三星的業務則包山包海，韓國民眾戲稱人從出生到結束，每個階段一定都用得到三星產品。