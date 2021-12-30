趕在今年最後一個工作日，台鐵今（30）日宣布「鐵路行車安全改善六年計畫」規劃建置的26處Al辨識落石告警系統，今年已建置11處，預定明年全部完成。

台鐵表示，其中北迴線2處（K48及K51）於9月30日完成，南迴線9處（K11、K12＋100、K12＋500、K14、K15、K17、K20、K45、K57）於12月29日完成，其餘15處預計明年全數完成。

台鐵表示，落石告警系統藉由影像辨識，不受夜暗、風雨、霧霾等天候影響，並靠Al學習不斷提升辨識率，發現有落石侵入路線立即告警，並透過網路將即時訊息通報列車司機員、前後端車站及工務分駐所，封鎖不讓列車進入該區間。

台鐵局長杜微日前在工務處長王兆賢陪同下，赴南迴線加祿站巡視，實地察看落石告警系統的連線畫面，也慰勉工作同仁。杜微肯定夜間影像的質感，並囑請建置承商中華電信公司要加速Al學習及測試，發揮系統最大功效。