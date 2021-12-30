陳情團體質疑蘇貞昌院長難道又要跳票？（陳鴻偉攝）

反菸害家長們繞行行政院表達訴求。（陳鴻偉攝）

近10位媽媽30日上午前往行政院，有人甚至推著嬰兒車，為家人和孩子的健康請命，指院長蘇貞昌10月曾表示，今年會送新版《菸害防制法》到立法院，但今天已經今年的最後一天上班日，難道又要跳票了？她們也極力要求，新修法條最好全面禁售紙菸，讓台灣跟紐西蘭一樣，成為全球矚目的反菸害焦點。

陳情家長上午在行政院前大喊口號，強調「禁售紙菸、守護孩子」、「速修菸防法、蘇揆勿跳票」，希望蘇貞昌比照紐西蘭全面禁售紙菸，而為加大防制菸害力道，陳情團體表示跨年後的上班日，將持續3天在上下班時間，繞行行政院和立法院，喚起蘇院長對全民健康的重視。

陳情團體指出，2021年10月，蘇貞昌公開表示，「要在今年底把新版菸害防制法送到立法院」，但今天已經是12月30日，看來又要跳票了。

最新民調顯示，有86.7％民眾認同台灣需要與時俱進的菸害防制法，從源頭開始保護不吸菸者，這個民生法案在行政院躺好久了，離年底只剩最後倒數，不知道蘇院長還記得自己講過的話嗎？

理事長何若萍表示，如何使吸菸不影響他人、如何保護青少年遠離菸害、降低青少年吸菸率，一直是新北市家長志工教育成長協會關注的焦點，協會成員都是為人妻為人母，最不希望見到家人受到菸害。

台灣目前吸菸人口約有346萬，成年男性與女性的吸菸率分別約32.7％及4.3％，推估每年超過1萬7500人死於吸紙菸的相關疾病，平均每25分鐘就有1人因為抽紙菸而失去生命，對國家整體醫療支出、經濟及社會成本的耗損更是無法估算。

何若萍說，該協會向蘇院長陳情，表達對菸害防制法儘速修正的殷殷期盼，並期待與政府一同努力，促使台灣的菸害防制法能加速修正，如果政府決心解決菸害，不如一次到位，像紐西蘭一樣打造「全島無菸」的環境！院長直接宣布全面禁售紙菸，讓台灣成為世界的焦點！