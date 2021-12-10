傳中研院確診女「循SOP」通報被霸凌？黃珊珊：她有陳情

曾任職中研院的一名女性研究人員確診，有網友在PTT發文暗指，個案因為想遵循SOP，向上級申訴後卻遭冷處理，疑似遭霸凌。對此，台北市副市長黃珊珊今視察中研院時回應，「知道她離職，知道她有向院方有一些陳情」，請院方調查清楚。

網傳個案被老鼠咬傷時，因為負責人不在，直接向生安中心通報，被指為越級通報。黃珊珊表示，沒有看到細節，但知道她在11月15日被老鼠咬，當時有買快篩，有篩過一次，就再也沒有進到實驗室，後來到11月19日到實驗時也有被咬到，個案認為沒有問題，沒有快篩，但對於記者所提內容並沒有掌握資訊，要查證才知道，還是覺得客觀來看事情。

媒體追問，傳出個案被同事霸凌，要求SOP處理但上頭不願意，最後只好離職。黃珊珊表示，「知道她離職，知道她有向院方有一些陳情」，程序上請院方調查清楚，給中央跟北市回報。

至於個案兩次遭到老鼠咬到，是否有呈報上去？黃說，這是調查報告要查的事情，也希望他們完整說明。

對於個案自行去醫院採檢是否違規，黃珊珊說，要看中研院的管理，P3實驗室主管機關是中央，北市有專責病房，若專責病房同仁有症狀通報義務，希望院方把原因查清楚。