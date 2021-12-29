國人近年因口腔癌致死人數有上升趨勢，昨日監察院於記者會再次討論檳榔危害防制的問題，監察院希望朝跨部會合作、加強宣導、輔導轉作、制定檳榔防制專法等方向努力。農委會陳吉仲表示，比照「菸害防制法」訂定檳榔專法會是比較到位的方式，跨部會合作也絕不可少。

立法院經濟委員會今日審查行政院函請審議「食農教育法草案」。

食用檳榔危害國人健康已久，尤其台灣男性口腔癌發生率高居全球第一，每年因口腔癌而死的國人逾3000人，即使過去在檳榔轉作上努力已久，但每年因檳榔罹患口腔癌的人數仍在快速增加。

農委會主委陳吉仲今日受訪表示，雖然農委會已輔導檳榔轉作，但只要有市場需求還是會從國外進口，想要解決檳榔和荖葉需求問題，準備工作上比照「菸害防制法」訂定檳榔及荖葉的專法會是最好。

陳吉仲說，過去農委會對檳榔政策採取三不管，然而每年國人消費檳榔人數約100萬，口腔癌致癌比例也很高，現在也發現部分地區食用檳榔年齡層較低，因口腔癌致死的人口也逐年成長，昨日監察院報告希望透過農委會、教育部、衛福部進行跨部會通力宣導與合作。