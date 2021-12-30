BERI最新「投資環境風險評估報告」指出，台灣排名全球第四，僅次於瑞士、挪威、南韓，營運風險指標則排名為全球第3名、亞洲第1名。

美國商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI) 今年第3次的「投資環境風險評估報告」指出，臺灣的投資環境風險評比(Profit Opportunity Recommendation；POR)排名居全球第4名、與今年第2次同名，總分60分，在列入評比的全球50個主要國家中，僅次於瑞士、挪威、南韓。

臺灣投資環境風險在本次評比列為1C等級。展望2022年臺灣排名全球第3名，評分61分；2026年全球第3名，評分64分。

本次臺灣營運風險指標排名為全球第3名，評分為63分，僅次於美國、瑞士，在亞洲排名為第1名，其他亞洲國家排名分別為南韓、印度及菲律、印尼及越南、大陸、新加坡、馬來西亞、日本、泰國。

BERI也預期台灣2022年營運風險排名第2名，2026年排名第2名。