上星期台北市府因有確診者足跡紀錄，臨時通知饒河街觀光夜市封街1天，對饒河街觀光夜市造成困擾，當日適逢聖誕節週末，對於夜市生意影響甚巨。

台北市議員參選人田方倫，29日媒合台灣行勝於言實踐研究院，分享近400瓶乾洗手凝露給夜市店家及攤商，希望能透過行動表示對於在地夜市的支持，同時也能消除民眾對於疫情的疑慮。

田方倫表示，在夜市旁的松山國小是他的母校，很多的攤商店家都是看著自己長大，甚至不少同學都已經承接起家業在夜市工作。因為疫情從去年開始饒河街觀光夜市生意就大受影響，五月到八月的三級警戒更是雪上加霜。在歲末年終之際，再被這一波衝擊，恐怕會讓店家難過年。

田方倫指出，柯文哲市長自己後來也認為隨意宣告封街也是不正確的行為，對於疫情控制沒有幫助外，更是會讓地方有被污名或貼上不必要的標籤。所以希望透過自己的一點付出，讓更多市民朋友知道，現在饒河街很安全，新年假期歡迎來到饒河街走走逛逛。