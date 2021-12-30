南韓釜山一輛計程車衝破停車場外牆，從5樓高建築急墜地面，司機當場慘死。

南韓釜山今（30）日發生離奇車禍，一輛計程車衝破停車場外牆，從5樓高建築急墜地面，計程車落地後還翻滾了一圈才停下，司機當場慘死，停在馬路上的另外12輛轎車也被壓壞，所幸另外7名傷者送醫後並無生命危險。

綜合韓聯社、京鄉新聞報導，今日中午12時30分左右，釜山一家超市的5樓停車場外牆突然衝出一輛計程車，現場畫面顯示，計程車衝出外牆後直墜地面，在道路上翻滾一圈才停下，現場竄出陣陣黑煙，計程車衝出外牆時還揚起陣陣塵土。

마트 5층서 추락한 택시, 신호대기 차량 덮쳐…8명 사상(종합2보) https://t.co/Thg3hYWiTk — 연합뉴스 (@yonhaptweet) December 30, 2021

報導指出，計程車就降落在其他等待綠燈通行的車輛上並且起火，現場一共有12輛無辜轎車被毀。

70歲的計程車司機雖立即送醫，但不幸身亡，馬路上一共有7人受到波及，包括5名車內乘客及2名路人，所幸這7人送醫後並無生命危險。

消防隊員趕緊前往現場撲滅火勢，墜毀的計程車毀損狀況相當嚴重，已難以辨識。

부산의 한 대형마트 5층 주차장에서 택시가 벽을 뚫고 도로로 떨어져 신호대기 중인 차량 10여대를 덮쳐 8명이 다쳤다.https://t.co/BH7QT2YdNa — 경향신문 (@kyunghyang) December 30, 2021

報導指出，計程車是衝破5樓停車場前往出口的右轉路段牆面，牆面被他撞出了一個長3公尺、寬2公尺的大洞，事故現場一團亂，1樓堆滿破碎的磁磚。

警方目前正在調閱監視器釐清車禍原因。