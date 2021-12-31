美參議院前多數黨領袖瑞德去世，中駐美大使秦剛：他是中美關係發展支持者。 （秦剛推特）

觀察者網報導，中國駐美國大使秦剛12月31日在推特上表示，悲痛獲悉美國參議院前多數黨領袖哈里·瑞德（Harry Reid）去世，向瑞德夫人和美國參議院多數黨領袖舒默表示哀悼和同情。秦剛稱：「瑞德參議員是中美關係發展的支持者，我們所有人都將銘記他。」

美聯社12月30日報導，美國參議院前多數黨領袖哈里·瑞德當地時間28日去世，終年82歲，死因是胰腺癌併發症。

瑞德長期擔任內華達州參議員，於2007年至2015年期間任美國參議院多數黨領袖，在美國國會任職超30年。

2011年4月，瑞德曾率領參議院代表團訪問中國，會見多位中方領導人。當時，瑞德等參議員表示，美中在許多重大問題上有著相似的看法和一致的利益。此次代表團成員都是美國參議院重要代表性人物，顯示了美國各方對加強美中合作的強烈興趣。美國國會參議院願深化與中國全國人大的交往，為促進兩國在經貿、環境保護、清潔能源等領域的合作，推動美中關係發展發揮更加積極的作用。

美聯社稱，在美國國內，瑞德曾與眾議院議長裴洛西一起，在共和黨人支持不足的情況下，推動通過一項全面的經濟刺激措施、一套管理華爾街的新規以及上世紀60年代「大社會」（Great Society）政策以來美國最重要的醫保覆蓋擴大法案，成為歐巴馬時代不可或缺的立法者之一。2008年秋季股市崩盤後，瑞德在通過銀行救助措施方面發揮了關鍵作用。

美國總統拜登在30日的一份聲明中將瑞德稱為「親愛的朋友和我們（國家）歷史上的巨人」。「我有幸與我們（國家）一些歷史上最偉大的參議院多數黨領袖一起（為國）服務」。