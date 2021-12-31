在台灣交通樞紐或有人潮經過的地方，常常會看到穿著黃色背心，背著籃子的身影，喊著：「大哥哥、大姊姊，愛心手工餅乾，每包50元，請大家幫幫忙」，這些心障兒除了自己學做餅乾，還走上街頭叫賣，但社會上什麼人都有，有人覺得這是利用心障兒騙愛心，有人覺得太貴，不過也有許多人看到必捧場，有網友就分享她看到愛心餅乾必買，沒想到文章釣出許多同好大推「太好吃」。

一名網友30日在PTT上發文表示，她常常要到轉運站搭車，偶爾會看到心障兒在賣愛心餅乾，大多時候都是小西點，像是台式馬卡龍、千層酥、餅乾等，原PO表示，如果看到喜歡的口味就會買，雖然偏貴一包要50塊，「但是買完心情會很好，而且也很好吃。」

不過原PO和家人以及男友分享這件事，反而被說浪費錢。讓原PO好奇愛心餅乾在眾人心中的印象，「有人跟我一樣只要看到就會買來吃嗎？還是覺得是在騙錢？」

貼文引起熱議，沒想到許多網友都會捧場，「很好吃，必買」、「我都會買，喜憨兒有老師帶著活動很好」、「不錯吃，有看到都會支持一下」、「原來這麼多人會買，本來心裡還有疑慮」，也有網友點出了這些身障者賣餅乾的背後用意，其實他們主要不是賣餅乾，是要小孩跟人群接觸，學會表達自己，如果將來父母不在了，才能自力更生。不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長。