吳怡農29日致詞卻忘詞。(取自中時新聞網直播影片)

110秒停10次 吳怡農忘詞突提蔡英文襪子

民進黨29日舉辦「靜昶守護終結惡鬥」記者會，黨主席蔡英文也現身力挺。民進黨台北市黨部主委吳怡農在該記者會中致詞時卻不小心忘詞，還脫口提到「總統的襪子」。資深媒體人黃暐瀚表示，看到影片以後，如果要推吳怡農選台北市，蔣萬安就笑了，太高興了！

從吳怡農致詞的影片中可見，一開始他先向現場來賓打招呼後，表示要談三件事情，第一，是希望這次是最後一次的罷免跟補選....選舉不等於民主」， 此時他的發言稍微卡住，才繼續說明訴求。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/資料照)

之後吳怡農剛說完「今天想跟大家談第二件事情」，卻突然抿嘴停頓、低頭往下看桌子，又轉頭看向台下一旁的蔡英文等人，然後說出「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情」台下則出現一陣笑聲。吳接著說「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面，我自己時間有限，只有三分鐘，我要跟大家講一件事，我還是看一下我的筆記好了」，後來則是繼續完成致詞。

資深媒體人黃暐瀚31日在《新聞大白話》表示，看了吳怡農的影片，真的蠻驚訝的，到底怎麼回事？過去採訪吳怡農，他的口條確實沒有很好，可是怎會…那天狀況可能不是很好，完全無法集中精神，甚至腦袋一片空白，沒人催他、沒人打斷他，想了半天，想不出他要講什麼。

黃暐瀚強調，只有3分鐘，需要稿子也可以拿出來，到底想要講什麼？他又是台北市黨部主委。但是看到影片以後，如果要推吳怡農選台北市，蔣萬安就笑了，太高興了！

吳怡農的長才絕對不是口才，但是怎會講不出所想要說的話？蠻驚訝的！這是正常的吳怡農？還是不正常的吳怡農？他無法逃避，因為他是台北市黨部主委。