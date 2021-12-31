在新冠疫情下，經濟活動仍不斷重啟，經濟復甦預期加強。2021年全球股票總市值增加約18兆美元，創出歷史新高。然而，進入2022年，美國聯邦準備理事會將結束購買債券與展開升息回合，股市恐將難以再現如此榮景。

摩根大通資產管理公司的前川將吾表示，財政刺激、貨幣寬鬆和經濟重啟這3大因素之下，全球股價出現強有力的漲勢。在MSCI全球標準指數（ACWI）的48個國家和地區中，21個國家的股價指數創出新高。

然而，受通貨膨脹影響，各國已轉向貨幣緊縮。野村綜合研究所的木內登英認為，過度的貨幣寬鬆一直推動股票上漲，但這個前提正在改變。

施羅德(Schroders)的柯克倫德（Johanna Kyrklund）指出， 世界經濟像是一部不穩的自行車，財政刺激等各國政府提供的「輔助輪」將在2022年被拆掉。

摩根士丹利表示，考慮到雇用成本上升長期化，企業的獲利率可能下降，加以貨幣寬鬆和財政支持減弱，美國股市對這種衝擊的抵禦能力必然將下降。

美國股市在31日最後一個交易日的盤前，道瓊工業等三大指數的波動都不到0.1％。

截至12月30日收盤，道瓊工業指數今年來累計上漲19％、標普500指數大漲27％、那斯達克綜合指數則揚升22％。