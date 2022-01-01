義大遊樂世界的跨年煙火吸引5萬人觀看。（義大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄義大世界「2022紫耀義大、樂享平安，大型藝術煙火秀」昨晚登場，888秒煙火照亮夜空，除了施放尺玉煙花升級版，展現「昇曲導付」等花火特效，煙火宛如花朵層層綻放，細膩唯美，超過5萬觀眾到場欣賞。

這場煙火還有從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，金色煙花彷彿空中水母，浪漫又充滿生命力。施放888秒煙火，寓意發、發、發，並祝福新年百業復甦。這也是義大連續13年施放煙火。

義大跨年煙火共分為「關懷、希望、勇氣、未來」4大篇章，第1篇章由「昇曲導付」大型藝術煙花登場，小花煙火率先映入眼簾，層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的如同數顆流星畫過，接著大尺寸的煙花震撼綻放，半徑約150米、高度約300米的超大尺寸煙花環抱整個夜空，繽紛絢麗、明亮動人。

緊接著，全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」登場，高飛升空瞬間迸發出金光閃閃的煙火，之後又緩緩漂浮於夜空之中，浪漫絢爛的花火，宛如水母星空，奔流成一片銀河系，引得現場觀眾讚嘆連連。

煙火第2、第3篇章則帶來象徵勝利的立體V型煙火、還有七彩扇形特效煙火，如同美好的彩虹，鼓舞人心，展現希望與勇氣；第4篇章為整場新年煙火帶出最高潮，豔麗的金色錦冠傾瀉而下，撼動夜空，銀色花束向上升起，祝福大家2022年閃耀光輝、樂享平安。