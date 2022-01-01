前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰發表聲明退黨，表明2022年要走自己的路，引發各界關注。有外界更猜測于北辰退黨後下一步為競選桃園市議員，對此，他本人則是回應，「小我不重要，我會繼續為中華民國發聲」。

于北辰在臉書粉絲專頁「于北辰在桃園」昨發表聲明，指當初將黨籍由黃復興遷入地方黨部，目的就是不要讓「這些人」繼續消費，不時有深藍人士要求桃園市主委邱奕勝開除他。然而邱也辭黨部主委，留在國民黨儼然成為深藍的阻礙，因此決定揮別加入了36年的黨。

于北辰更提到，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮我們最後一根稻草是，「當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷」。

然而，根據《民視新聞》昨（去年12月31日）報導，于北辰被問及「有人點名你去選桃園」，他笑著回應，「小我不重要，我會繼續為中華民國發聲，繼續為國軍發聲，繼續走我的中華民國路線，唯一中華民國決不後悔。」