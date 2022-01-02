2022跨年前夕，不少人會與親友聚餐，一起迎接新年到來，不過有一名網友日前到餐廳用餐，發現桌上有一顆「薄荷糖」，待用餐完畢後就打開食用，沒想到險些變成她「最後的晚餐」，也自嘲尊嚴好痛。

原PO在Dcard發文表示，自己跨年前去吃火鍋，看見桌上附了一顆白色薄荷糖，特意留到餐後才食用，入口後發現薄荷糖「沒什麼味道，還有點咬舌頭」，甚至有一秒鐘認為應該是高級口味糖果吧，直到服務生提醒「那是濃縮毛巾喔」，真相讓原PO超級尷尬，「幸好它沒膨脹，不然可能活不到2022了…，尊嚴好痛」。

貼文一出讓不少人對原PO遭遇表示同情，「快笑死哈哈哈哈，跨年夜被發糖果感覺很合理啊」、「2022第一天看到的最好笑的事」、「店家是在拍整人節目嗎」、「看起來有夠像薄荷糖」、「太酷了吧，我到現在才知道有這種濃縮毛巾」。

也有網友表示從未看過壓縮毛巾，認為包裝應標示清楚，不然真的很危險，「餐廳發給小朋友的話很容易誤食吧」、「還好上次看劇有看過這種濃縮毛巾，不然我應該也會把他吃了」、「真的很像糖果欸，這可能要標示一下」、「我昨天也以為這個是糖果，直接給他咬下去，牙齒差點往生」。