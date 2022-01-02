閻奕格（左）、Karencici現身西門町。（華研國際提供）

Karencici睽違3年發行第二張專輯《99％ Angel》，昨（1日）於西門町與同門好姊妹閻奕格攜手舉辦「Music Up 我愛偶像粉絲見面會」，Karencici接連演唱〈Do Do Do〉等新歌，即使天氣冷颼颼，Karencici仍穿著一身蕾絲透膚裝，隱約露出自豪的「佛系結實腹肌」。

Karencici近來忙得不可開交，2021年先是加入限定團體PANTHEPACK，隨後又發行個人新作，行程緊湊卻不喊累，直言這一年過得相當充實，也很享受在工作中。見到活動現場擠進大批粉絲到場支持，Karencici坦言有些意外：「沒想到大家跨年狂歡完還起得了床出門來看我，真的很謝謝你們。」

Karencici去年發片，今年交棒給正在籌備全新專輯的閻奕格，在《99％ Angel》飆辣的Karencici笑說：「我也要把『大尺度』秀性感這個任務接棒給格格，期待她的新專輯也可以秀一下好身材。」2人還一起「逆應援」粉絲，送上甜甜圈和珍珠奶茶，感謝大家過去一年的支持。