大陸演藝圈有這麼一位「C位女神」，曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」，但她只要一站出來就是在隊伍中間，同台排排站能讓章子怡黯然失色，她就是今年快要邁入46歲的曾黎。曾黎前兩天跨年前曾在微博上PO新年賀歲圖，隨後在昨(1)日發布一則短片，片中曾黎先是穿著素人裝扮玩撞球，隨後就換上開高叉旗袍打彈子，讓網友看了簡直噴鼻血；由於曾黎保養得宜，很難看出她的歲月痕跡，影片推出一天已有數千人按讚轉發。

曾黎1976年出生於湖北省，小學畢業後考入中國戲曲學院；1996年她以專業課第三名的成績考入了中央戲劇學院，並與章子怡、劉燁、袁泉成為大學同學；2000年她出演個人首部電視劇《本家兄弟》，正式進入演藝圈。

曾黎穿開高叉旗袍打彈子，艷麗無雙。（圖／截取自曾黎微博）

2002年，曾黎憑都市愛情劇《男才女貌》贏得關注；後來又陸續參與許多作品；2004年她主演古裝奇幻單元劇《新聊齋志異之畫皮》，曾黎在劇中飾演的「梅三娘」是王安旭的前妻，被王安旭所殺後化為畫皮女鬼前來報復；劇中她演的女鬼美豔動人讓人印象深刻，因此也被稱為「最美女鬼」專業戶。

曾黎穿著素人裝扮玩撞球，氣質滿點。（圖／截取自曾黎微博）

然而擁有高顏值的曾黎卻「水人無水命」，在情感路上並不那麼順遂，她曾有過三次感情經歷，對象都是曾獲最佳男主角級別的演員；在拍攝《理髮師》時和「陳坤」相戀，之後與「富大龍」假戲真做，把愛情片拍成了紀錄片，無奈卻因聚少離多而分手；接著又遇到「李易祥」對她一見鍾情，也是交往四年後仍沒有結果。

章子怡、曾黎過去是中戲「八大金釵」。（圖／翻攝自章子怡、新浪娛樂微博）

所幸現代人未必都把婚姻當作幸福的唯一來源，已經恢復單身的曾黎，生活過的十分多彩多姿；如今已45歲的她依舊美麗動人。不少網友都說：曾黎的三任男友皆成影帝，看來她不僅長得漂亮，而且還「旺夫」，能娶到她的是最幸福的男人，並希望女神能早日找到她的真愛。