百萬女神「許薇安 Vivi Hsu」擁有精緻外貌，憑著火辣的完美S曲線被封為「國光女神」，浪漫唯美作風搭配歐美系的大膽氣質，已吸引128萬網友追蹤她的IG。許薇安昨(29)日曬出一張紅衣爆UU辣照，並問網友們：「你們跨年怎麼過？」網友登時暴動說「想牽妳的手不放開」，不到24小時瞬吸破萬讚。

聖誕節這一週來許薇安美照連發，先是在聖誕樹前側身的白衣清純風，隨後是背景有聖誕色字樣的性感白雪公主，然後是純黑系肩帶睡衣小露性感，再來就是與昨(29)日同件的開胸炸UU純紅戰衣，在兩張同款超性感波浪夾擊中，她還特別發了包緊緊的粉紅堡暖風，並配上打油詩：「渣男錫紙燙，渣女大波浪，而我不一樣，積極又向上」，她自稱這是她的「#薇薇幹話語錄」風。

這風格也體現在她第一張紅色戰衣上：「女孩紙一定要有自己的事業，但凡有男人要養你的機會，絕對不要拒絕」，玩反差搞笑梗，網友怎受得了如此「大」的刺激？暴動喊：「好大呀！」、「你好漂亮哟」、「love love love you」、「清秀佳人，好美麗」，至於「跨年怎麼過？」，粉絲當然說：「想和你過」、「如果可以～ 牽牽妳的手逛街也不錯」。

許薇安擁有E罩杯等級的火辣身材，天使般的亮麗臉蛋配上魔鬼身材，傲人曲線讓人看得鼻血直流，且經常不吝放送比基尼等惹火美照，她也因此收穫大批死忠粉絲，說話直接一點也不會讓人不喜歡的個性，也是大家喜歡她的原因之一。