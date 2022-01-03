在東北風助威下，火勢愈來愈猛烈，情況十分危急。（金門縣消防局提供）

縣消防局出動12車43人，外加一輛挖土機支援，4小時後才完全撲滅。（金門縣消防局提供）

金門金沙大地昨晚發生「火燒埔金門」田野火警，熊熊火勢波及1間內有車輛、船艇、油料、瓦斯桶及大量雜物的貨櫃屋，連外觀都燒得扭曲變形，縣消防局出動12車43人，外加一輛挖土機支援，在第2大隊長陳國瑋坐鎮指揮下，4小時後才完全撲滅，所幸無人傷亡，起火原因和財物損失由火調科調查釐清中。

縣消防局說明，昨晚18時51分許接獲民眾報案指稱，金沙鎮大地附近有熊熊火光及大量濃煙，火勢並波及1間內有車輛、船艇、油料、瓦斯桶及大量雜物的貨櫃屋，在東北風助威下，火勢愈來愈猛烈，情況十分危急。

該局出動金沙、金湖、金寧、金城消防分隊各式消防車輛12輛，27位職消、16位義消前往搶救，另出動1部挖土機協助開挖，在大家通力合作下，火勢在23時08分完全撲滅，並無人員傷亡受困。在嚴防火勢再起的考量下，現場仍留下2輛消防車漏夜監視，直到清晨確認無狀況後才離開。

縣消防局局長王世祿呼籲民眾，金門久旱不雨，田野乾燥容易發生火警，民眾切莫亂丟煙蒂或易燃物品，更不可放火燒雜草，以免大火快速蔓延，釀成嚴重後果。