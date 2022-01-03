弘道老人福利基金會歲末寒冬發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除向社會大眾募集一整年度用於獨居弱勢長輩的服務經費，今年更設計一本離幸福最遙遠的居家型錄與公益影片，第四度擔任弘道公益大使的藝人ELLA陳嘉樺，在公益影片中帶領大家走進孤老家居的真實場景，帶領民眾看見長輩們居住的環境與困境，期望喚醒大眾關注弱勢長輩年節時期的需求。

弘道老人福利基金會將弱勢獨居長輩真實生活的縮影，拍攝成「孤寒家居」為主題的居家型錄，以「寒」的台語發音為名，定名為「KUANN」，26頁全彩內容以獨居長輩住所為靈感來源，每一頁都是一個家的故事，帶領民眾看見獨居弱勢長輩們所身處的環境，開啟人們對孤老寒冬生活的另一種想像，啟動寒冬助老計畫讓上萬弱勢長輩暖心依靠。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，弘道從北至南至屏東縣，透過7個服務處、34處志工站，長期服務10350位獨居與弱勢長者，並於每年11月到隔年春節期間發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，搭配農曆春節提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖度寒冬、溫馨好過年。

李若綺執行長就分享許多志工在服務的過程中所看到的經驗，像是送物資，許多長輩每年都會收到大量的愛心物資，食物罐頭、乾糧、白米等，但是卻忽略了長輩內心真正的需求，因此志工每年都會傾聽長輩的心聲，陪伴他們走出家門採買自己想要的東西，有人可能需要外套，也有人可能需要鞋子，志工陪伴長輩到賣場購買自己需要的物品、辦年貨也讓長輩感受新春熱鬧的氣息。

還有圍爐、大掃除、陪伴長輩走春服務等等，有的長輩年紀大體力退化，沒辦法完成清掃工作，基金會也會安排志工到府協助長輩大掃除，過年陪伴長輩到廟裡拜拜走春迎新，讓長輩能夠走出戶外與人接觸感受年節氣氛。

希望社會大眾一起響應愛心捐款助老行動。捐款600元，可提供獨居弱勢長輩一份熱呼呼的年菜或是讓長輩與其他長輩一起享用圍爐餐；捐款1200元 ，可以幫助長輩獲得居家環境清潔、用火用電安全檢視、汰換物品以及年節佈置；或是讓長輩可以在志工陪伴下，到賣場添購物資，以嶄新氣象預備過新年；捐3000元則讓長輩獲的應景的的年節服務外，更能獲得一整年暖心服務，包括，電話問安、關懷訪視、送餐服務、陪同就醫、物資提供…等。