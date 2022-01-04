美吉吉-KY(8466)2021年12月合併營收達4.51億元，年增81.60％，再創歷年單月新高，去年第4季合併營收達12.19億元，年增70.77％，2021全年度營收36億814萬元，年增25.2%。

美吉吉-KY表示，受惠外銷代工業務主要客戶仍保持強勁拉貨動能，再加上先前與客戶協調漲價效益助益，而隨著船運情況逐步緩解，帶動在手訂單出貨認列逐月轉強。在兩大正面力道激勵效果下，挹注集團單月營收已連續四月改寫歷年單月新高，2021年12月營收更是繳出年增81.6％的強勁表現，已可明顯看見集團整體營運重回良好成長軌道。

展望2022年第一季，美吉吉-KY維持審慎樂觀看法。雖第一季適逢傳統農曆新年影響整體工作天數，以目前旗下外銷代工、自有品牌兩大業務訂單能見度仍高，且觀察2021年11月以來PVC原料價格趨穩，有望隨著主要客戶保持良好拉貨需求，加上集團戮力管控成本、費用力道，有助於營運獲利能力精進。