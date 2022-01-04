7-ELEVEN自1月12日起，攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴三大人氣卡通推出「限量三大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，總量超過40萬組，強打「高人氣卡通」、「高實用性周邊」的超高CP值福袋，更特別規劃「雙重抽」活動，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金..等，總價值超過800萬元的大獎。

號稱史上最難搶的7-ELEVEN福袋本次攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴三大人氣肖像推出13款開運金喜福袋，更首度與法國LE CREUSET合作推出精品福袋，售價299到1599元不等，其中，299元及499元福袋自1月12日凌晨00點起於門市限量開賣，也可以在外送平台上購買。

1299元及1599元福袋則是1月12日上午11點起於OPEN POINT APP限量販售。而299元福袋會有1組抽獎序號、499多贈1組，就有兩次抽獎機會；1299與1599則共計有6次抽獎機會。除了瑪莎拉蒂豪車之外，還有抽黃條約5兩，市價34萬元的機會。