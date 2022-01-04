北美地區疫情再度升溫，外交部今天表示，駐美國代表處及駐多倫多辦事處近日各新增1名確診新冠肺炎（COVID-19）案例，二人均屬症狀輕微或無症狀感染者，並依規定居家隔離中。由於Omicron變種病毒疫情蔓延，駐美國代表處近期已累積11人確診。

駐多倫多辦事處的確診人員是經快篩檢測為陽性，駐處已安排該名人員進行PCR檢測以便確認。該名人員自12月25日起開始休假且未再進辦公室，與辦公室其他同仁並無直接接觸，故該處的領務服務如常運作，不受影響。另為確保所有人員健康，駐多倫多辦事處已在這名確認人員的辦公區域進行深度消毒作業。

此外，駐澳洲代表處與駐海地大使館也各有1人確診。駐澳洲代表處此次確診者在駐地耶誕與新年長假前即開始休假，休假期間未曾與駐處人員接觸，且未曾進辦公室。然而駐處已依據坎培拉特區防疫相關規定及駐處緊急應變計畫，進行初步疫調並啟動分組居家辦公。

駐海地大使館確診者症狀輕微，已依規定在家隔離。該名確診人員近期並未與駐館員眷接觸，目前駐海地大使館對外的領務服務仍正常運作，未受影響。